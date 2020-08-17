Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü GÜLSELİ KENARLI İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

GÜLSELİ KENARLI İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede, turizm, ulaştırma, enerji ve ekonomi başta olmak üzere birçok alanda iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ele alındığı, koronavirüs salgınına karşı ortak mücadele hususların değerlendirildiği öğrenildi.

Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, iki lider yakın iş birliğini ve diyaloğu sürdürmenin önemini vurgulanırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in, Suriye'deki duruma ilişkin de Türkiye ve Rusya arasında askeri ve diplomatik kanallar üzerinden temasların devam etmesi konusunda mutabık kaldıkları belirtildi.

Kaynak: DHA