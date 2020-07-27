Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımların değerlendirildiği, Azerbaycan- Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirilmiş; Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kalmışlardır" denildi.

Kaynak: DHA