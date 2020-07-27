Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirilerek, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vladimir Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldı.

(İHA)

Kaynak: İHA