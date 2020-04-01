Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
01.04.2020 19:24 | Son Güncelleme: 01.04.2020 19:24
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.
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Kaynak: AA