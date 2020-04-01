Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede iş birliği konuları, ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Kaynak: AA