Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 5 Mart'ta gideceği Rusya Federasyonu'nda, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

04.03.2020 20:02 | Son Güncelleme: 04.03.2020 20:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşecek

, 5 Mart'ta gideceği Federasyonu'nda, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Görüşmede, Türkiye- Rusya ilişkilerinin yanı sıra İdlib özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler ele alınacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Moskova'da gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkilerinin yanı sıra İdlip özelinde Suriye'deki güncel gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.


Kaynak: DHA

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