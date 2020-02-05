Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

05.02.2020 00:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 00:40

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, İdlib'de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye'de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etmiş, Türkiye'nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtmiştir" denildi.Görüşmede ayrıca, Suriye ve Libya'daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkilerin de ele alındığı açıklandı.

Kaynak: DHA