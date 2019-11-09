Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü

09.11.2019 21:20 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:20

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde, Suriye meselesine ilişkin gelişmelerin ele alındığı ve iki liderin 22 Ekim tarihli Soçi Mutabakatı'na bağlılıklarını teyit ettiği bildirildi.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve ticaret hacminin artırılmasına yönelik atılacak adımların da konuşulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA