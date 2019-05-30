Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Suriye rejiminin İdlib'in güneyinde ağırlıkla sivilleri hedef alan saldırılarında daha fazla can kaybının önüne geçmek ve sınırlarımıza yönelik artan göç riskini bertaraf etmek gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de bir an önce ateşkesin sağlanması ve akabinde siyasi çözüm sürecine yeniden odaklanmak gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, ikili ilişkilerin olumlu gündemle ilerlediğini belirterek, G-20 Zirvesi marjında Japonya'da Putin'le yapacağı görüşmede çalışmaların sonuçlarını değerlendirebileceklerini ifade etti. - ANKARA

Kaynak: İHA