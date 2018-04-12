Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. İki liderin, yakın temasta olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi. - ANKARA

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