Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi Alımı) İnşallah 2019'un Sonuna Doğru...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi Alımı) İnşallah 2019'un Sonuna Doğru...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Erdoğan: "(Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı) İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Erdoğan: "(Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı) İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır"

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