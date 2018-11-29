Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi Alımı) İnşallah 2019'un Sonuna Doğru...

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları Erdoğan: "(Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı) İnşallah 2019'un sonuna doğru bu teslimatlar yapılacak ve o gün itibarıyla da bizim Hazine ve Maliye Bakanlarımızın, Merkez Bankalarımızın müşterek çalışmasıyla baştan beri yerli milli parayla alışveriş yapma tezimiz böylece hayata geçmiş olacaktır"