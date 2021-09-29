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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

AA / Enes Kaplan - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan ayrıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile saat 17.00'de Rusya'nın Soçi kentinden ayrıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TRK" ile saat 17.00'de Rusya'nın Soçi kentinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi Uluslararası Havalimanı'ndan, Krasnador Bölge Vali Yardımcısı Aleksandr Ruppel, Soçi Belediye Başkanı Aleksey Kopaygorodskiy, Rusya Dışişleri Bakanlığı Devlet Protokolü Genel Müdürü İgor Bogdaşev, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Novorossisk Başkonsolosu Fırat Bayar tarafından uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'den ayrıldı.

AA / Enes Kaplan - Son Dakika Haberleri
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