Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ülkeden ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ülkeden ayrıldı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Putin'le görüşmesi başladı! İşte kritik toplantının 3 gündem maddesi
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Erdoğan ile Putin arasında kritik zirve! Soçi'deki görüşmenin ana gündem maddesi Suriye ve terör olacak