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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ülkeden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin ardından ülkeden ayrıldı.


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