Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya'dan ayrıldı.
05.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:47
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya'dan ayrıldı. Erdoğan, Putin tarafından uğurlandı.
Kaynak: DHA