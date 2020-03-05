Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya'dan ayrıldı.

05.03.2020 21:47 | Son Güncelleme: 05.03.2020 21:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'dan ayrıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Başkanı ile yaptığı ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısı sonrası Rusya'dan ayrıldı. Erdoğan, Putin tarafından uğurlandı.


Kaynak: DHA

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