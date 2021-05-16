Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yle görüşmesinde, uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani'yle görüşmesinde, uluslararası camianın da İsrail'e bu pervasız saldırıları karşısında güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini vurguladı.