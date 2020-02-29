Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruhani ile telefonda görüştü

29.02.2020 19:33 | Son Güncelleme: 29.02.2020 19:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonla görüştü.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib başta olmak üzere bölgesel meseleler ve ikili ilişkiler ele alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA