Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yle görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yle görüşme gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3'üncü Türkiye-Afrika Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame'yle görüştü. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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