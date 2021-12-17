CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUANDA CUMHURBAŞKANI PAUL KAGAME İLE GÖRÜŞTÜ
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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