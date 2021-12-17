CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUANDA CUMHURBAŞKANI PAUL KAGAME İLE GÖRÜŞTÜ - Haberler
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUANDA CUMHURBAŞKANI PAUL KAGAME İLE GÖRÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3. Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi kapsamında Türkiye'ye gelen Ruanda Cumhurbaşkanı Paul Kagame ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN RUANDA CUMHURBAŞKANI PAUL KAGAME İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ruanda Cumhurbaşkanı Kagame ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Moritanya Cumhurbaşkanı Ghazouani ile görüştü

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Touadera ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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