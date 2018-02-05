Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'da İtalyan Mevkidaşıyla Görüştü

– Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi temaslarda bulunmak için gittiği Roma'da İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Vatikan'da Papa Francis ile görüştükten sonra Roma'ya geçti ve İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Erdoğan bu akşam Roma'da önde gelen İtalyan şirketlerinin yöneticileri ile de basına kapalı bir akşam yemeğinde bir araya gelecek. (Fotoğraflı)

Görüntü dökümü:

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılaması - Roma