Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyi ayağa kaldırmaya, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de ülkenin haklarını sonuna kadar korumaya odaklandıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize Toplu Açılış Töreni'nde konuştu: (2)
15.08.2020 18:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 18:39

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomiyi ayağa kaldırmaya, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de ülkenin haklarını sonuna kadar korumaya odaklandıklarını belirtti.

Erdoğan, Rize Valiliği önünde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, fındık için son 8 yılda toplam 40,4 milyon lira alan bazlı destek verildiğini, bu yılki fındık fiyatlarını da tatminkar seviyede açıkladıklarını söyledi.

Rize'nin içme suyu ihtiyacının karşılanması için Varda ve Andon kaynağından alınan suyun inşa edilen tesisle kente ulaştırıldığını aktaran Erdoğan, Varda kaynaklarından 85 kilometre uzunluğundaki ikinci kısım isale hattıyla da yerleşim yerlerine su iletileceğini bildirdi.

Erdoğan, Rize'de taşkın koruma kapsamında son 18 yılda 58 taşkın koruma tesisinin inşa edildiğini, böylece şehir merkezinin, 104 yerleşim yerinin, 17 bin dekar arazinin taşkın zararlarından korunduğunu, 21 taşkın koruma tesisin de inşaat çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Rize'ye, Güneysu'ya, Ardeşen'e, Çayeli'ne, Fındıklı'ya, Derepazarı'na, İyidere'ye, Pazar'a doğalgazın getirildiğini ifade eden Erdoğan, bu yıl sonuna kadar da Kalkandere'nin doğalgaza kavuşturulacağını söyledi.

"Yaptıklarımız say say bitmiyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptıklarımız say say bitmiyor. Bunlar AK Parti'nin 19 yıllık hizmet siyasetinin sadece Rize'deki yansımalarıdır. Hamdolsun 81 ilimizin her biri, bu hizmet pınarından istifade etmiş, asırlık meselelerini çözmenin ötesinde yepyeni bir çehreye bürünmüştür." dedi.

Dün AK Parti'nin kuruluşunun 19'uncu yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, kasım ayı itibarıyla da iktidarlarının 18'inci yılını geride bırakacaklarına işaret etti.

Dünyada çok sayıda siyasi partinin toplam ömrünü aşan süreyi iktidarda geçirdiklerini belirten Erdoğan, milletin girdikleri her seçimde kendilerine birinci parti olma unvanını kara kaşlarına, kara gözlerine bakarak vermediğini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin, hizmete, duruşa, söylenen söze, yapılan işe baktığını, kararını da ona göre verdiğine dikkati çekti.

Yalanla, iftirayla, karanlık ilişkilerle, ülkesine ve milletine husumetleriyle maruf kadro oluşturmak suretiyle milleti aldatabileceklerini sananların foyasının kısa sürede ortaya çıktığını belirten Erdoğan, bu hakikatin geçmişten bugüne defalarca yaşandığına işaret etti.

Erdoğan, hasbi ve samimi olmayanların, yüreğinde ülke ve millet aşkı dışında hevesler, projeler, planlanlar barındıranların eninde sonunda gerçek yüzlerini göstereceğini, kimin ne dediğine değil, milletin ne istediğine, hangi istikameti gösterdiğine bakarak yollarına devam edeceklerinin altını çizdi.

"Salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık"

Gereksiz tartışmalarla enerjilerinin bölünmesine, vakitlerinin zayi edilmesine, dikkatlerinin dağıtılmasına izin vermeyecekleri ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Biz şu anda, salgının olumsuz etkilerini en aza indirmeye odaklandık. Biz şu anda, ekonomimizi ayağa kaldırmaya, Doğu Akdeniz'de, Libya'da, Ege'de haklarımızı sonuna kadar korumaya odaklandık. Biz şu anda, Suriye'de, Kuzey Irak'ta, terör örgütlerinin önünü kesmeye odaklandık. Biz şu anda, ülkemizin her alandaki hak ve çıkarlarını dünyanın her yerinde en ileri seviyede elde etmeye odaklandık. Türkiye'nin gerçek sorunları ve gerçek gündemi budur. Bunun dışındaki tartışmalar, kiminin bilerek, kiminin bilmeyerek içine düştüğü birer tuzaktan ibarettir. Elbette bir yerde sorun varsa, ona kulak kabartmak, çözüm yolu aramak boynumuzun borcudur ama her sorunu kendi mecrasında ve çapı içinde tutmak şartıyla bu doğrultuda adımlar atılabilir. Tartışmaları kendi mecrasından çıkartıp ülkenin ve milletin kutlu yürüyüşünün önünde bir takoz haline getirmeye kalkanlara göz yumamayız. Kendi ajandalarını, kendi zihin dünyalarındaki hesaplaşmaları bizim üzerimizden görmeye kalkanlara ise hiç kusura bakmasınlar, asla izin vermeyeceğiz."

Türkiye'nin nice meselelerini çözmüş, nice reformları hayata geçirmiş, atılamaz denen nice adımları atan bir parti olarak milletten kendilerine güvenmelerini istediklerini söyleyen Erdoğan, kendilerinin de millete güvendiğini, milletle el ele, omuz omuza yürümeye devam edeceklerini, yarınların bugünlerden daha güzel olacağını sözlerine ekledi.

Açılışı yapılan eser ve tesislerin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, eserlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından kurdele keserek toplam bedeli 525 milyon lira olan yatırımların açılışını gerçekleştirdi.

Açılış töreninde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışın ardından Rize Valiliğini ziyaret etti.

(Bitti)

Kaynak: AA

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