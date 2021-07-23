Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün...
Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün içinde tamamlanmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün içinde tamamlanmıştır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aybüke İnal Kamacı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize merkez, Çayeli, Güneysu ile 119 köyde binaların hasar tespitleri 50 ayrı ekip ile 7/24 esasına göre çalışılarak iki gün... - Haberler
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