Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'den ayrıldı

26.08.2019 11:26

Artvin, Rize ve Trabzon'daki toplu açılış törenleri ve teşekkür ziyaretleri için hafta sonunu bölgede geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Rize'den ayrıldı.



Toplu açılış töreni ve teşekkür ziyaretleri için Cuma günü bölgeye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumartesi günü gerçekleşen Artvin'in Yusufeli ilçesi mitinginin ardından baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesinde mitinge katıldı. Cumartesi akşamı Rize'de özel bir restoranda partililerle bir araya gelen Erdoğan, Pazar günü ise Trabzon'da gerçekleştirdiği açılış ve mitingin ardından yeniden baba ocağı Güneysu'ya döndü. Bugün Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenecek Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü etkinliklerine katılmak için saat 10.30 sıralarında konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçe merkezinde kendisini bekleyen hemşehrilerini aracın içerisinden selamladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneysu ilçe stadından helikopterle Muş'a gitmek için ayrıldı. - RİZE

Kaynak: İHA