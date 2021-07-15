Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel felaketine ilişkin bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel felaketine ilişkin bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'deki sel felaketine ilişkin bilgi aldı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Rize Valisi Kemal Çeber ile telefonda görüşerek bölgedeki durum hakkında bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, sel ve heyelan nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek Rize halkına geçmiş olsun temennilerini iletti.

Bölgede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanında olduğunu belirtti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Rize'de sel ve heyelanın yaşandığı bölgede temaslarını sürdürüyor.

Kaynak: Habermetre

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