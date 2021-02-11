Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

11.02.2021 20:29 | Son Güncelleme: 11.02.2021 20:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret ve açılış törenleri için baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi ziyaret ve açılış törenleri için baba ocağı Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreni ve ziyaretler nedeniyle 5 günlük program için Ankara'dan uçakla Trabzon'a geldi. Trabzon Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu karşıladı. Karşılamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la birlikte helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan buradan da Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.


- Rize
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu ERBAŞ

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Özcan Özel Osman Kavala Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Hüner Coşkuner Seren Serengil
Spor Metin Oktay Deniz Türüç Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 20:37:45. #1.15#
title