Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD stratejik ortağı olan Türkiye'ye, 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın ve bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz." dedi.

Ordu'daki temaslarını tamamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısı öncesinde İsmail Kahraman Kültür Merkezi önünde halka hitap etti.

Başkan Erdoğan, konuşmasına, alandaki vatandaşları selamlayarak başladı. Hafta sonunu Doğu Karadeniz'de geçirdiğini hatırlatan Erdoğan, bugün sel felaketinin yaşandığı Ordu ve Ünye'de incelemelerde bulunduğunu anlattı.

Erdoğan, partisinin İl Danışma Meclis toplantısını yapacağını, yarın Trabzon'da da benzer toplantılar yapacaklarını ve ardından Ankara'ya döneceğini söyledi.

"Kimse bizi bu yolda durduramaz"

24 Haziran'ın Türkiye'de bir devrin kapanışı, yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Recep Tayyip Erdoğan, "Artık parlamenter demokrasinin yerine başkanlık sistemi ikame edildi. Bunun kararını siz verdiniz. Sizinle beraber bu verdiğiniz kararda, şimdi bu yolda yürüyoruz. Bu kardeşinizi başkan seçmek suretiyle artık yeni bir dönemin adımlarını çok daha farklı atacağız. Türkiye'mizi, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne farklı bir şekilde çıkaracağız." diye konuştu.

Çok şey yapılması gerektiğini ve bu konuda inancının tam olduğunun altını çizen Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu yolda imanımız, kararlığımız var. Kimse bizi bu yolda durduramaz. Yeter ki siz arkamızda, yanımızda durun, gerisine karışmayın." şeklinde konuştu.

"Doları yere ataysun"

"Mekansızlar" isimli topluluktan bir gencin doları yere atması üzerine Erdoğan, Karadeniz şivesiyle, "Ula ne edeysun. Doları yere ataysun. Türkiye'de bayağı dolar var ha. Bana bak, sahte mi hakiki mi?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben kardeşlerime diyorum ki; Mekanınız muhakkak olsun. Hele Rizeliye mekan yakışır mekan, mekansızlık değil. Sizler inşallah o mekanların sahibi olarak o mekanları sağlam tutacaksınız. Yolumuza da emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında oynanacak Çaykur Rizespor-Kasımpaşa maçına gideceğini de belirten Erdoğan, "Bu akşam geleyim bari de beraber seyredelim. Şimdi yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal. Bir tarafta Kasımpaşa, bir tarafta Rize, ne edeceuk?" dedi.

"Sizler bu kararı 24 Haziran'da veriniz, yolumuzu açtınız. Bize de çalışmak düşüyor." diyen Recep Tayyip Erdoğan, çok çalışacaklarını ifade etti.

Bakanları tayin ettiklerini ve bakan yardımcılarını atadıklarına işaret eden Erdoğan, politika kurullarının çalışmalarını yaptıklarını, ofisleri, başkanları atadıklarını aktardı.

"Türkiye'ye tehdit sökmez"

Yeni bir Türkiye kurduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu görevi bize verdiniz, biz de bu göreve layık olacağız. İnşallah tarih 24 Haziran'ı böyle kaydedecek. Ama bunun mimarı sizsiniz ve bunun mimarları olarak sizler anılacaksınız. Bizler de bu yolda emin adımlarla yürüyeceğiz. Son zamanlarda bir şeyler oluyor. Hepten boşvermişim ona, kafayı taktığımız yok. Amerika Birleşik Devletleri, stratejik ortağı olan 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın. Bu Türkiye'yi bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Biz bu yolda emin adımlarla yürüyoruz. Biz stratejik ortağız. Stratejik ortağına bu şekilde davranan Amerika bizleri rahatsız etmiştir, üzmüştür. Dolayısıyla öyle bizi tehditle bir yere çekmeye kalkan kusura bakmasın. Öyle Türkiye'ye tehdit sökmez. Biz hukuk devletiyiz. Hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız. Onların doları varsa bizim de Allahımız var. Böyle yürüdük biz bu yolda, böyle yürüyeceğiz."

"Daha neler yapacağız, neler?"

IMF'ye 23,5 milyar dolarlık borcu sıfırladıklarını hatırlatan Erdoğan, "Merkez Bankasında 27,5 milyar dolar döviz rezervimiz vardı. Başbakanlığım döneminde bunu 136 milyar dolara kadar çıkardık mı çıkardık. Şimdi düşmüş 102'ye, düşebilir. Tekrar çıkar. Kazanan da biziz, eyvallah harcayan da biziz. Biz bunları daha iyi noktaya getiririz. Bunlardan dolayı hiçbir endişemiz yok. Yeter ki sizler gibi kardeşlerim, inançlı, azimli, kararlı bir milletim olsun. Çalışır üretir, dünya pazarlarına da gireriz." dedi.

Başkan Erdoğan, "Savunma sanayiinde göreve geldiğimizde yüzde 25'ini üretiyorduk. Ama şimdi savunma sanayiinde yüzde 65'ini üretiyoruz. Nereden nereye? Amerika, bize insansız hava aracı vermiyordu. Ne oldu, şimdi biz yapıyoruz. Bak, komşu işte bunlar. Malum stratejik ortak ya bizi ev sahibi yaptı. İHA sahibi yaptı. Şimdi silahlı İHA'ları da üretiyoruz. Daha neler yapacağız, neler?" diye konuştu.

"Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız"

Savunma sanayiinde, bütün alanlarda Türkiye'nin artık bir sıçramanın peşinde olduğunu kaydeden Erdoğan, "Otomotiv sektöründe, bütün sanayi dallarında artık üreten bir Türkiye var. Biz tüketen olmanın yanında, şimdi bunun yarışı içindeyiz. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız hiç merak etmeyin, hiç endişe etmeyin. Eğitimde, sağlıkta, adalette, emniyette, enerjide, dış politikada, ulaşımda evelallah çok daha güzel şeyler olacak." şeklinde konuştu.

Rize-Artvin Havalimanı'nın yakın zamanda biteceğinin müjdesini veren Recep Tayyip Erdoğan, hem Artvin, hem Rize'nin havalimanı olarak orayı kullanacağını söyledi.

Gurbetçi bir vatandaşın kendisini davet etmesi üzerine de Erdoğan, "Beni bağışla. Allah gurbetten uzak eylesin inşallah." yanıtını verdi.

24 Haziran'daki seçimlerdeki gayreti sebebiyle Rizelilere şükranlarını sunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki kalabalıkla birlikte Rabia işareti yaparak, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" dedi ve "Beraber yürüdük biz bu yollarda" şarkısını söyledi.

Notlar

Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Ordu'daki temaslarını tamamlamasının ardından geldiği Rize'de helikopterinin indiği limanın çıkışında çocuklara oyuncak hediye etti.

AK Parti Rize İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısının gerçekleştiği İsmail Kahraman Kültür Merkezi yanındaki alanda, "Devletini sevmeyen haine hilalin gölgesi haram olsun", "15 Temmuz unutmadık, unutmayacağız", "Yaşasın tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandaki bir sokak köpeğini görmesi üzerine korumalarını uyardı ve köpek alandan çıkarıldı.

Erdoğan, alanda bayılan bir vatandaş ile de yakından ilgilenerek sağlık çalışanlarını müdahale etmeleri konusunda uyardı.