Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize, Bayburt ve Artvin'deki törenlere video konferansla katıldı: (2)
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize, Bayburt ve Artvin'deki törenlere video konferansla katıldı: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamen kendi mühendislerinin ürünü olan Yusufeli Barajı'nın ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlamanın yanında Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan da koruyacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize, Bayburt ve Artvin'deki törenlere video konferansla katıldı: (2)
06.06.2020 17:35 | Son Güncelleme: 06.06.2020 17:35

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tamamen kendi mühendislerinin ürünü olan Yusufeli Barajı'nın ekonomiye yılda 1,5 milyar lira katkı sağlamanın yanında Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan da koruyacağını söyledi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde video konferans yöntemiyle Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ve Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'nde katılımcılara hitap etti.

Türkiye'nin en büyük bölgesel kalkınma projesi olan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bünyesindeki projelerin çok önemli bir bölümünün kendi iktidarları döneminde yapıldığını belirten Erdoğan, "GAP kapsamında sulanan arazi büyüklüğünü yüzde 19'dan yüzde 53'e çıkartarak Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki mümbit toprakların verimliliğini artırdık. Bugün de bir başka iftihar projesi, Yusufeli Barajı'nın 3 milyonuncu metreküp beton dökümüne şahitlik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplamda 4 milyon metreküp betonla inşa edilecek Yusufeli Barajı'nda böylece dörtte üçlük gerçekleşmenin geride bırakıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çoruh Nehri ve yan kolları, su bakımından gerçekten çok hareketli bir havzadır. Halen bu havzada 2 bin 500 megavat kurulu güce sahip 50 elektrik üretim tesisi faaliyet gösteriyor." şeklinde konuştu.

Çoruh Nehri üzerinde "gerdanlık gibi" dizili olan Muratlı, Borçka ve Deriner gibi her biri devasa büyüklükteki baraj ve elektrik santrallerinin Türkiye'ye hizmet verdiğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki yılın nisan ayında tamamlamayı planladığımız 540 megavat kurulu güce sahip olacak Yusufeli Barajı, bu gerdanlığın adeta imamesi durumundadır. Barajımız toplamda 275 metreyi bulacak gövdesiyle 100 katlı bir binanın yüksekliğine eş değerdir. Yusufeli Barajı'nın tutacağı suların kontrollü salınımıyla havza üzerindeki diğer barajların elektrik üretimi de yüzde artacaktır.

Tamamen kendi mühendislerimizin ürünü olan bu eser, ekonomimize yılda 1,5 milyar lira katkı sağlamanın yanında Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan da koruyacaktır. Barajla birlikte yollar, köprüler, menfezler, tüneller ve elbette yeni Yusufeli ilçemiz de inşa edildi, inşası devam ediyor."

"Dünya gördüğünde şaşıracak"

Yusufeli'nde yepyeni bir hayat alanı kurulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerçekten kontrolüne gittiğimizde bu eser nadide bir eser, dev bir eser ve inşallah açılışını yaptığımızda da ne kadar iftihar etsek o kadar önemli. Dünya, 'hidroelektrik santral nedir, sulama nedir?' bunu gördüğünde şaşıracak." dedi.

Dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması, bunu Türk firmalarının, Türk mühendislerinin, Türk mimarlarının, Türk işçilerinin yapmış olmasının ayrı bir övünç kaynağı olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'ye bu iftihar verici eserin kazandırılmasında emeği geçen, ter döken bakanları, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü personelini, mühendisinden işçisine herkesi ve yüklenici firmayı tebrik etti.

Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni

Taşlıdere Vadisi Islahı Projesi'nin Rize'ye hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, bugüne kadar 58 ıslah projesinin hayata geçirildiği Rize'de açılışı yapılan tesisle 9 meskun mahal ve 1000 dekar tarım alanının daha taşkın riskinden korunmuş olacağını kaydetti.

Bayburt Demirözü Sulama Projesi'nin de 18 yerleşim yerindeki 113 bin dekara yakın arazinin verimini artıracağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, her iki projenin de hayata geçirilmesinde emeği geçenleri tebrik ederek, Türkiye'ye eser kazandırmak mücadelesinde kendilerine destek olan herkese şükranlarını sundu.

Konuşmasının ardından Rize, Yusufeli ve Bayburt'taki tören alanlarına video konferansla bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile diğer yetkililerden projelerle ilgili bilgi aldı.

Bayburt Demirözü Sulama Projesi

Erdoğan, projenin inşaatına 2017'de başladıklarını ve şu an sulamaya hazır hale geldiğini belirterek, şu bilgileri verdi:

"Buranın yatırım tutarı 239 milyon Türk lirası yani böyle önemli. Rastgele bir yatırım değil. Bayburt 16, Gümüşhane 2 adet, toplam 18 adet yerleşim yerine ait 12 bin 600 dekar arazi modern sulama sistemiyle sulanacaktır. Projeli durumda bitki deseninde ağırlıklı olarak hayvancılığa yönelik yem bitkisi olma özelliği taşıyan yonca, hububat, silajlık mısır ve macar fiği burada bulunmakta. Sulu tarımla birlikte gelir getirecek şeker pancarı, fasulye, bakliyat ürünleriyle, meyvecilik ve sebze üretimi de burada gelişecektir. Proje ile 11 bin 260 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlanacaktır.

Projeyle çiftçilerimize yılda 85 milyon lira ilave zirai gelir artışı da ayrıca sağlanacaktır."

Konuşmanın ardından tören alanlarında bulunanlar tarafından kurdele kesildi.

(Bitti)

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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