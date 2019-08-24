Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rize-Artvin Havalimanı'nın 1,5 yıl içerisinde hizmete alınacağız"

Rize Toplu Açılış Töreni Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı.

24.08.2019 18:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Rize Toplu Açılış Töreni

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması RİZE - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Güneysu İlçesi'nde toplu açılış törenine katıldı. (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Kaynak: AA
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