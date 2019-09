Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reuters'a değerlendirmelerde bulundu

14.09.2019 00:12

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin, "Şu an itibarıyla da bazı eksikler vesaireler olsa da hazırlıklarımızı yaptık. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Güzel bir yere geldik ve inanıyorum ki, Cumhurbaşkanlığı Sisteminin ülkemizdeki şu bir yılı aşkın sürecin bütün artıları eksileri elimizde. Onlarla beraber yeni bir döneme hazırlanacağız." dedi.

Erdoğan, Dolmabahçe'deki Cumhurbaşkanlığı Çalışma Ofisi'nde Reuters Haber Ajansına değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin batılı ülkelerle enerji araması konusunda ortaklık yapma ihtimalinin sorulması üzerine, bunun değerlendirilebileceğini belirten Erdoğan, "Bunların hiçbiriyle bir tersliğimiz yok. Her an her şey olabilir. Yapılabilir. Bizim iki tane sondaj gemimiz var. Üçüncüsünün gelme ihtimali var. İki tane sismik araştırma gemimiz var. Bütün bu gemilerimiz çalışmalarına peyderpey başladılar ve devam ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'nın İran yaptırımlarından sonra Türkiye-İran ilişkileri ile Türkiye'nin enerji ve petrol ihtiyacının karşılanmasında alternatif ülkeler olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Özellikle enerji hatları ağırlıklı olarak Rusya'dan. 40 milyar metreküp doğalgaz alımımız var. Bunun 28 milyar metreküpe yakınını Rusya'da temin ediyoruz. Bunun dışında LNG olarak aldığımız yerler de var. Amerika, Cezayir ve Katar gibi ülkelerden de ihtiyacımızı gideriyoruz. Azerbaycan'dan aldıklarımız var. Irak'tan aldıklarımız var. Biz burada halkımızı kış mevsiminde soğukta bırakacak halimiz yok. Hepsinin ihtiyacını gideriyoruz ve gidermeye devam edeceğiz."

"Kabine konusunu ele almanın anlamı yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarının hatırlatılması ve kabinede değişiklik olup olmayacağının sorulması üzerine, şöyle konuştu:

"Biz kabineyle alakalı konuda ihtiyacımız olduğu anda bu tür bir şeyi yaparız. Sipariş üzerine böyle bir şeyi yapmayız. Fakat parti teşkilatında değişime gelince her kongre biliyorsunuz bir değişimi getirir. Niye? Güç devşirmedir bu. Bunu en alt kademe belde teşkilatlarından tutunuz ilçe teşkilatlarına, il teşkilatlarına ve büyük kongreye kadar bütün bu kademelerde bazı değişiklikler yaparsınız. Bu yaş gruplarından tutun, kadın erkek gruplara varıncaya kadar hepsini kapsar. Şu an itibariyle de bizim zaten ortalamada ağırlık olarak mesela büyük kongrede yüzde 30 civarında bayan aramızda olmasını istiyoruz. İllerde aynı şekilde istiyoruz. Böylece kariyerleri ve meslek grupları, bunları da önemsiyoruz. Bu şekilde kongreleri inşallah önümüzdeki ay başlatıyoruz. Ardından da büyük kongreye doğru partimizi taşımış olacağız. Şimdiden 2023'e tüm hazırlıklarımızı en güçlü şekilde sürdürelim."

Kabinede değişikliğin tekrar hatırlatılması üzerine ise Erdoğan, "Belli olmaz. Şu anda ortada herhangi bir sıkıntı yokken kabine konusunu ele almanın anlamı yok. Çünkü gerek ekonomi olsun gerek diğer alanlarda olsun şu anda arkadaşlarımın hepsi de ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar. Eğer böyle bir şeye aksama olur da gerek duyulursa, onu zaten yaparız." dedi.

"Yeni bir döneme hazırlanacağız"

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uluslarası kamuoyundan gelen eleştiriler de soruldu.

Bu tür eleştirileri getirenlerin ne siyaseti ne devlet yönetimini bilmediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Şimdi devlet başkanı olarak yargının gücü benim elimde mi? Böyle saçmalık olur mu. Hiç alakası yok. Yargı bir defa bağımsızdır ve bağımsız yargı kararlarını vermekte de serbesttir. Bir başka konu parlamento. Yürütme olarak güç parlamentoda. Parlamentonun yasama olarak yaptıklarını benim yapma yetkim yok, ama yasama dışında hakkında herhangi bir yasama organı olarak alınmış bir karar yoksa o zaman Cumhurbaşkanlığı kararnamesi devreye girer. Bu da ne yapar? Süreci hızlandırır."

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin demokratik bir hükümet sistemi olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Amerika için böyle bir şey konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Fransa'da yarı başkanlık sistemi var. Konuşuluyor mu? Konuşulmuyor. Dünyanın değişik yerlerinde buna benzer sistemler var. Konuşuluyor mu? Hayır konuşulmuyor, ama Türkiye'de Erdoğan Cumhurbaşkanı, sürekli bu konuşuluyor. Bu bize bir şey sunuyor. Bu da siyasal istikrardır ve biz bu siyasal istikrarı getirebilmek için bu adımı attık. Şu an itibariyle de bazı eksikler vesaireler olsa da hazırlıklarımızı yaptık. Bunu kamuoyuyla da paylaşacağız. Güzel bir yere geldik ve inanıyorum ki, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ülkemizdeki şu bir yılı aşkın sürecin bütün artıları eksileri elimizde. Onlarla beraber yeni bir döneme hazırlanacağız."

