Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi
AA / Sefa Mutlu - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Divanhane binasında incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Divanhane binasında incelemelerde bulundu.

Kısıklı'daki konutundan öğle saatlerinde ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmalarının sürdüğü alana geldi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, restorasyon çalışmaları süren Divanhane binasını inceledi

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AA / Sefa Mutlu - Son Dakika Haberleri
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, restorasyon çalışmaları devam eden Divanhane binasında incelemelerde bulundu.

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