Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmi Ziyaret İçin Kırgızistan'a Gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi bir ziyarette bulunmak ve Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne katılmak üzere 1-3 Eylül 2018 tarihleri arasında Kırgızistan'ı ziyaret edecek.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Resmi ziyareti çerçevesinde Sayın Cumhurbaşkanımız, Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sayın Sooronbay Ceenbeko ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacaktır. Bu vesileyle Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin IV. toplantısı da gerçekleştirilecektir.

"Görüşmelerde, Kırgızistan'daki FETÖ varlığı ile mücadele edilmesi de dahil olmak üzere, ikili ve bölgesel gelişmelere ilişkin olarak görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.

"Sayın Cumhurbaşkanımız, Kırgızistan ziyaretinin ikinci bölümünde, Issık-Göl bölgesindeki Çolpan-Ata şehrinde düzenlenecek 3. Dünya Göçebe Oyunları'nın açılış töreni ile Türk Konseyi 6. Zirvesi'ne iştirak edecektir." - İstanbul