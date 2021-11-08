Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Renaud-Basso'yu kabul etti
AA / Mümin Altaş - Haberler | Politika
Gelen son dakika haberlerine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Renaud-Basso'yu kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, basına kapalı gerçekleştirilen kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da hazır bulundu.
AA / Mümin Altaş - Son Dakika Haberleri
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