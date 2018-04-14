Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejimin Daha Önce de Çeşitli Defalar Yaptığı Bu Tür Saldırıların Cevapsız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD, Fransa ve İngiletere'nin Suriye operasyonuyla ilgili, "Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Kimyasal saldırıya gösterilen bu hassasiyetin rejimin konvansiyonel silahlarla katledilen Suriyeliler için de sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Fatih 6'ncı Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı burada yaptığı konuşmada Suriye'ye yönelik ABD, Fransa ve İngiltere tarafından düzenlenen operasyona değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde rejimin kimyasal silahla yaptığı bir saldırının ardından Amerika ve Rusya'nın başını çektiği bir restleşmeye şahit oluyoruz. Sabah erken saatlerde Amerika, İngiltere ve Fransa tarafından füze ve uçaklarla rejim hedeflerine yönelik sınırlı olduğu açıklanan bir operasyon yapıldı. Onun için bu gece de uykusuz geçti. Rejimin daha önce de çeşitli defalar yaptığı bu tür saldırıların cevapsız bırakılması elbette düşünülemezdi. Bu bakımdan yapılan operasyonu doğru buluyoruz. O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik saldırıların cevapsız kalmayacağını görmüş oldu" dedi.

"Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır"

Suriye için kalıcı bir çözümün gerektiğine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ancak kimyasal saldırıya gösterilen bu hassasiyetin rejimin konvansiyonel silahlarla katledilen Suriyeliler için de sergilenmesi gerektiğine inanıyoruz. Olay sadece kimyasal değil, konvansiyonel silahlarla bunların katbekat fazlası insan şehit edildi. Evvela 2011 yılında Dera'da başlayan hadiselerden beri katledilen yüz binlerce masum çocuğun kanının hesabı sorulmalı. Maalesef Suriye'de oynanan oyun başkadır. Yapılan iş önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el atında desteklenip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütü ile asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez. Eğer hedef DEAŞ ise biz DEAŞ'a karşı mücadelemizi verdik. Fırat Kalkanı operasyonunda binlerce DEAŞ'lıyı oralardan attık" dedi.

"Suriye meselesine hakiki bir çözüm bulunmasını en çok biz isteriz"

"Suriye'de ülke halkının geleceği için bir adım atılacaksa tüm terör örgütlerine karşı aynı ilkeli tavrın ortaya konması gerekir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye halkı rejimin zulmü ile terör örgütleri arasında tercih yapmak zorunda bırakılmamalı. Türkiye, Suriye topraklarını terör örgütlerinden temizleyerek güvenlik ve yaşanabilir yerler haline getirmeye çalışıyoruz. Sınırları içinde 7 yıldır 3.5 milyon Suriyeliyi misafir eden bir ülke olarak Suriye meselesine hakiki bir çözüm bulunmasını en çok biz isteriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'ensar' vurgusu

Fatih'te girdiği bir kafede gördüğü tabloyu vatandaşlara anlatan Erdoğan, "Fatih'te girdiğimiz, kahve içtiğimiz yerde ders çalışan Suriyeli gençleri gördüm. Baktım hepsi çalışıyor. Şakır şakır da Türkçe konuşuyorlar. Mutlu oldum, sevindim. Niye elhamdülillah biz ensarız, onlar muhacir. Bu muhacir kardeşlerimiz şu anda Türkiye'de üniversite okuyorlar. Bir tanesini gördüm ki daha ilginçti. Baktım ki hoca matematik dersi veriyor yine Suriyeli bir kızımıza. Bütün bunlarla beraber bir şeyi iyi kavramamız lazım. Biz ensar olan bir toplumdan, yıllar yılı Mekke'nin fethine hazırlanmış bir peygamberi gördük. Sevgililer sevgilisi peygamberimiz bir muhacir olarak Medine'ye, Medine'den de Mekke'ye dönüşü manidardır. O muhacir sevgili peygamberimiz Ensar'ın içerisinden döndü ve Mekke'nin fethini kavgasız gürültüsüz bitirdi" diye konuştu.

Kongreye Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de katıldı. - İSTANBUL