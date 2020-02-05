05.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 11:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rejim, nasıl muhalif grupların en küçük bir ihlaline, sivilleri de hedef alan ağır saldırılarla karşılık veriyorsa bundan sonra rejimin ihlalleri de askeri unsurlarına yönelik olarak mukabil şekilde cevaplandırılacaktır."

Kaynak: AA