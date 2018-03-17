Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Reformlarımızın en zirve noktasında terör örgütü şehirlerimizin mahallelerine çukurlar kazarak kendince ülkemize ve milletimize meydan okumaya kalktı. İşte o zaman baktık ki bunlar nushtan yani nasihatten anlamıyor, tekdir ile de uslanacakları yok mecburen köteği devreye soktuk. Güvenlik güçlerimiz Sur içi başta olmak üzere terör örgütü ülkemizin neresinde böyle bir teşebbüse girişmişse hepsini de sildi, süpürdü, teröristleri açtıkları o çukurlara gömdü."