Cumhurbaşkanı Erdoğan: Reform, icraat ve değişim temelli anlayışla yolumuza devam edeceğiz (2) 'İKİ YILDA 2 BİN 805 YENİ OKUL İNŞA EDİLDİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarı devraldıkları günden bugüne eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma her alanda Türkiye'yi kalkındırdıklarını söyledi.

'İKİ YILDA 2 BİN 805 YENİ OKUL İNŞA EDİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iktidarı devraldıkları günden bugüne eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, enerjiden tarıma her alanda Türkiye'yi kalkındırdıklarını söyledi. Erdoğan, konuşmasının devamında son 2 yılda yapılan hizmetleri ana hatlarıyla anlattı. 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi'ni açıklayarak eğitimde yol haritasını kamuoyuyla paylaştıklarını, yapay zeka ve makine öğrenmesi temelli dijital altyapıyı kurarak pilot uygulamasını gerçekleştirdiklerini belirten Erdoğan, "Son iki yılda ilk ve ortaöğretimde 2 bin 805 yeni okul, 15 bin yeni derslik inşa ettik, 87 bin 681 öğretmen ataması yaptık. Daha öncekilere ilave olarak 17 bilim ve sanat merkezi, bin 913 laboratuvar, bin 34 kütüphane, 634 z-kütüphane adını verdiğimiz dijital kütüphane açtık. 2018 yılında ek ders ücreti ile birlikte bir öğretmenin eline aylık 4 bin 153 lira geçerken, bu rakam yüzde 25'lik artışla 5 bin 177 liraya ulaştı" dedi.

Özel eğitimde erken çocukluk döneminde ihtiyaç olan anaokulu sayısını sadece son bir yılda yüzde 94 oranında artırdıklarını kaydeden Erdoğan, salgın döneminde Eğitim Bilişim Ağı (EBA) sistemini hızla hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Uzaktan eğitimde aktif kullanılan EBA sistemi 3,1 milyar tıklanma sayısıyla Türkiye'de en çok ziyaret edilen 10'uncu internet sitesi, dünyada ise 3'üncü eğitim sitesi oldu. TRT EBA'da yapılan 2 bin 516 saat yayın üzerinden de 7,4 milyon öğrenci ve 1 milyondan fazla öğretmen sistemi aktif olarak kullandı" bilgisini verdi. Erdoğan, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının artırılması amacıyla 2018-2020 yılları arasında bin 746 öğrencinin devlet bursu ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmeye hak kazandığını, özellikle stratejik alanlarda öğrenim gören devlet burslusu öğrenci oranının yüzde 25'lerden yüzde 40'lara ulaştığını söyledi.'GENÇLİK MERKEZİ SAYISI 338'E ÇIKARILDI'Geleceğin teminatı gençleri her alanda destekleyen politika ve yatırımları hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, "Son iki yılda yaklaşık 4,5 milyar liralık rakamla 979 yatırımı tamamladık. Türkiye'de 18 yıl önce sadece 9 adet olan gençlik merkezleri sayısını 338'e çıkardık. Üye olarak bu merkezlerden faydalanan gençlerimizin sayısı 2,5 milyona yaklaştı. Son 2 yılda bu merkezlerde 5,5 milyonu aşkın gencimizin iştirak ettiği 400 bini aşkın faaliyet gerçekleştirdik. Ülke çapında sayıları 39'u bulan gençlik kamplarımızdan son iki yılda 261 bin 500 gencimiz faydalandı. Yükseköğrenim yurtlarımızın sayısını 190'dan 795'e, kapasitesini 182 binden 707 bine çıkardık. Eskiden koğuş sistemiyle hizmet veren yurtlarımızı otel konforuyla donattık. Son iki yılda toplamda 84 bin 427 yatak kapasiteli 117 adet yükseköğrenim yurdunu hizmete aldık" bilgisini paylaştı.Yükseköğrenim harçlarını kaldırırken, 18 yıl önce sadece 45 lira olan aylık burs-kredi miktarını 2018 yılında 470 liraya, 2019 yılında 500 liraya, bu yıl ise 550 liraya yükselttiklerini hatırlatan Erdoğan, "Yüksek kapasiteli 39 modern stadyum inşası hedefinde, iki yıldaki 4 ilaveyle 26'ya ulaştık. Yine son iki yılda lisanslı sporcu sayısındaki artış yüzde 21, spor kulübü sayısındaki artış yüzde 16, özel spor tesisleri sayısındaki artış yüzde 23 olarak gerçekleşti. 2018-2020 yılları arasında tüm yaş gruplarımızdaki milli sporcularımız, katıldıkları uluslararası müsabakalarda 15 bin 573 madalya kazandı. Bu dönemde 74 yeni gençlik ve spor tesisini de hizmete aldık" diye konuştu.'1 MİLYON 606 BİN KİŞİ EVDE SAĞLIK HİZMETİ ALIYOR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlıkta millete verilen hizmetlerin standardını dünya ortalamasının çok üzerine çıkardıklarını, sadece son iki yılda toplamda 15 bin 239 yatak kapasiteli 10 yeni şehir hastanesinin hizmete sunulduğunu ifade etti. Erdoğan, "Son 18 yılda hastane yatak kapasitemizi 164 binden 246 bine, nitelikli yatak kapasitemizi ise19 binden 148 binin üzerine çıkardık. 378 binden devraldığımız sağlık çalışanı sayımız bugün 1 milyon 101 bini geçti. 58 adet olan MR sayımız 909 adede, 323 adet olan tomografi sayımız bin 213, 4 bin 891 adet olan diyaliz cihazı sayımız 18 bine yükseldi. 112 Acil Sağlık İstasyonu sayımız 481 adetten 2 bin 985 adede, 618 olan ambulans sayısı 5 bin 437 adede ulaştı. Evde Sağlık Hizmetlerinden toplam 1 milyon 606 bin vatandaşımız faydalanıyor" dedi.'MERDİVEN ALTI HİZMET YERİNE ADALET SARAYLARINI GETİRDİK'Adalette milletin hak ve hukuk arayışına cevap verecek pek çok reformu hayata geçirdiklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son iki yılda 5 bin 344'ü hakim ve savcı olmak üzere adalet hizmetlerinde görev yapmak üzere 24 bin 64 yeni personel alımı yaptık. Hatırlayın, geçmişte Adalet Sarayı diye bir şey yoktu. Maalesef merdiven altı hizmet diyebileceğimiz durumda adalet hizmetleri dağıtılıyordu. Biz, ne yaptık, Adalet Saraylarını getirdik ve bu Adalet Saraylarını yapmak suretiyle de artık hakimlerimiz, savcılarımız çok daha rahat, çok daha huzurlu hizmet verir hale geldiler" dedi. Son iki yılda 554 yeni mahkemeyi daha hizmete aldıklarını, istinaf mahkemelerini güçlendirdiklerini, yüksek mahkemelerin iş yükünü azalttıklarını anlatan Erdoğan, vatandaşların haklarına daha zahmetsiz ve az masrafla kavuşabilmesi için iş uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getirdiklerini hatırlatarak "Son iki yılda arabulucuya giden dosyaların yüzde 63'ü başarıyla sonuçlandı. 2019 yılında kanunlaşan birinci yargı paketi ile temel hak ve özgürlüklerin korunması ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesi amacıyla istinafta kesinleşen bazı suçlarda temyiz yolunu açtık" diye konuştu.'2 BİN 354 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK'Terörle mücadeleye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son iki yılda terör örgütleri ve teröristlerle mücadelede tarihi başarılar elde edildiğini dile getirdi. Erdoğan şunları söyledi: "Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde olmak üzere toplam 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda 950'si ölü, 732'si yaralı veya sağ, 672'si teslim olmak üzere toplam 2 bin 354 teröristi etkisiz hale getirdik. İkna çalışmalarıyla 530 teröristi örgütün pençesinden kurtardık. Böylece yurt içi terörist mevcudu 400'lü rakamlara kadar geriledi. Sadece son 1,5 yılda PKK'nın 400'e yakın eylemini engelledik. 15 Temmuz darbe girişimi başta olmak üzere, son dönemde ülkemize ve milletimize yönelik en büyük ihanetlerden birinin faili FETÖ'yle mücadele amacıyla 17 bin operasyon gerçekleştirdik. FETÖ'nün bürokrasiden iş dünyasına kadar tüm yapılanmalarını önemli ölçüde yıktık, kalanları da tespit ettikçe temizlemeye devam ediyoruz. DEAŞ ve El Kaide terör örgütlerine yönelik yurt içinde 2 bin 652 operasyon yürüterek 635 teröristi etkisiz hale getirdik ve 5 eylemi engelledik. 2017 yılbaşından bugüne kadar ülkemizde DEAŞ tarafından tek bir eylem dahi gerçekleştirilememiştir."'LİBYA'DAKİ GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ'Uyuşturucu ile mücadele kapsamında son iki yılda toplam 364 bin 346 operasyon yürütüldüğünü belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörden arındırdıkları yerlere gönüllü dönen Suriyeli sayısının 402 bini aştığını kaydetti. Son dönemde yapılan harekatlarla güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yeni darbeler indirdiklerini, Irak sınırından sızan teröristlerin önlerini kesmek için sınır ötesinde güvenli bölgeler oluşturduklarını anlatan Erdoğan, "Böylece ülkemize bu bölgeden yönelik terör tehdidini önemli ölçüde bertaraf ettik. Libya'da, yaptığımız anlaşmalara uygun şekilde ülkenin meşru hükümetine destek veriyoruz. Trablus'u tehdit eden darbecileri gerileterek Libya halkının güvenliğini temin ettik ve geleceğine umutla bakmasını sağladık. Son zamanlardaki bazı gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve kimse heveslenmesin, ona da prim vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.'YARI DA OLSA ARTIK BİR UÇAK GEMİMİZ VAR'

Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı yüzde 70'lerden yüzde 30'lara düşürdüklerini belirten Erdoğan, "Bu alanda 2002 yılında 5,5 milyar dolar bütçeli 62 savunma projesi yürüten Türkiye, bugün 60 milyar dolar bütçeli 700 projeye ulaşmıştır. Dünyanın en büyük savunma şirketleri listesinde 5 firmamızın bulunuyor olması, geldiğimiz yerin en önemli işaretidir" dedi. Son iki yılda, Akıncı TİHA ve Aksungur İHA, yerli helikopter GÖKBEY'in ilk uçuşlarını gerçekleştirdiğini kaydeden Erdoğan, "Geçmişte isim vermeyeceğim, filanca ülke verecek de işte tamir bakım gerçekleşeceği zaman, adam sana tamirini bakımını böyle bir şeyi de yapmaz. Bunun için bugün git yarın gel. Böyle bir anlayış, ama şu anda bizim böyle bir derdimiz artık yok. Herhangi bir sıkıntı olduğu anda zaten her an yanı başımızda anında müdahale, anında tamir, bakım. Dolayısıyla anında bu eserlerimizi yeniden hayata geçirebiliyoruz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Anadolu'nun denize indirildiğine işaret ederek, "Yani şu anda tam değil, ama yarı da olsa artık bizim de bir uçak gemimiz var, ama şimdi bunun tamamını yapacağız. Onun da görüşmelerini yapıyoruz. İnşallah bizim de uçak gemimiz olacak. Şimdi bununla başlıyoruz denize indi. Şimdi ardından inşallah 1 veya 2 tanesini daha almanın gayreti içerisinde olacağız" müjdesini verdi.

Kaynak: DHA