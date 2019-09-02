02.09.2019 11:42

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Refahlarına ve özgürlüklerine yönelik her saldırıyı terör olarak niteleyen ama diğer toplumların en temel insani taleplerine karşı duyarsız kalan çarpık anlayış, dünyanın en büyük sorunudur."

Kaynak: AA