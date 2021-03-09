Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı

09.03.2021 00:32 | Son Güncelleme: 09.03.2021 00:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, kalp rahatsızlığı sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Rasim Öztekin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesaplarından, 'beşinci kavuklu' olarak anılan Öztekin'in, Kel Hasan Efendi'nin orta oyununu temsil eden kavuğu ile çekilmiş bir fotoğrafının yer aldığı paylaşımında, şunları kaydetti: "Ülkemizin değerli sanatçılarından Rasim Öztekin'in vefatından derin üzüntü duydum. Rasim Öztekin'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, tüm sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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