Cumhurbaşkanı Erdoğan Ramil Guliyev'i Kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Ramil Guliyev'i telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gece Ankara'dan Rize'ye hareketinden önce milli sporcu Guliyev'i telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, altın madalya ile tüm Türkiye'yi gururlandıran Guliyev'e başarılarının devamı dileğinde bulunduğu kaydedildi. Erdoğan, altın madalya haberinin ardından Guliyev'e bir tebrik telgrafı da çekmişti.

(Caner Ünver/İHA)