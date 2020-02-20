Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi yakında milletimizin...
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Salondan ve katılımcılardan görüntüler Millet Kütüphanesi binasının havadan dış görünümü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi...
Millet Kütüphanesi Açılış Töreni
Salondan ve katılımcılardan görüntüler
Millet Kütüphanesi binasının havadan dış görünümü
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. (7)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız."