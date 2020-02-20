Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi yakında milletimizin...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi yakında milletimizin...

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni Salondan ve katılımcılardan görüntüler Millet Kütüphanesi binasının havadan dış görünümü Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi...

20.02.2020 16:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Millet Kütüphanesi Açılış Töreni

Salondan ve katılımcılardan görüntüler

Millet Kütüphanesi binasının havadan dış görünümü

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın kürsüye konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'nde Millet Kütüphanesi Açılış Töreni'ne katıldı. (7)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi de yakında milletimizin hizmetine sunacağız."

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rami Kışlası'na inşa ettiğimiz muhteşem kütüphaneyi yakında milletimizin...
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