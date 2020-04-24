Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının başlangıcını kutladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Twitter, Politika, Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının başlangıcını kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlangıcını Twitter hesabından paylaştığı 'Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan' ifadesiyle kutladı.

24.04.2020 00:36 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ramazan ayının başlangıcını kutladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ramazan ayının başlangıcını  Twitter hesabından paylaştığı 'Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan' ifadesiyle kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya sitesi Twitter hesabında, "Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan" notuyla paylaştığı fotoğrafta, Kabe görseli ile Bakara Suresi'nin "Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı" şeklindeki 183'üncü ayeti yer aldı.


Kaynak: DHA

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