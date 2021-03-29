Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek."

Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu

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