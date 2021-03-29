Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek."
Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek.
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Ellerinizdeki altın ve dövizleri finans kuruluşlarına kazandırın
Son dakika! Erdoğan'dan Xiaomi'nin yatırımına ilişkin açıklama: Türkiye üretim üssü olma yolunda ilerliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca ülke genelinde toplu iftar ve sahur gibi etkinlikler gerçekleştirilmeyecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Aydın Turapoğlu