Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak,... -AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması İSTANBUL - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

-AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması İSTANBUL - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapıldı. Kaynak: AA