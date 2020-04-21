Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ramazan ayı boyunca da tedbirlere en üst düzeyde riayeti sağlayarak,...
-AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması İSTANBUL - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
21.04.2020 16:59 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:01
-AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıda konuşması İSTANBUL - AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında video konferans ile yapıldı.
Kaynak: AA