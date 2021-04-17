Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rahmetli Özal ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rahmetli Özal ülkemizin güçlenmesi ve kalkınması için gayret sarf etmiş, samimiyeti, dürüstlüğü ve çalışkanlığı ile milletimizin gönlünde taht kurmuş büyük bir siyasetçidir.