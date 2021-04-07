Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum.