Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum."
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabbime, bana böyle bir ordunun 'başkomutanı' sıfatını bahşettiği için binlerce kez hamdüsenalar ediyorum."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan