Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam... Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden, bu mübarek günlerin, Amerikalı Müslümanlar ile tüm İslam Aleminin ve insanlığın huzur, güven, barış içinde yaşayacağı bir dönemin müjdecisi olmasını diliyorum" Kaynak: AA