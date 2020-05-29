Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
29.05.2020 22:01 | Son Güncelleme: 29.05.2020 22:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Rabb'imden bu millete nice fetihler, nice zaferler, nice rızasına uygun başarılar nasip etmesini diliyorum. Fethin yadigarı Ayasofya'yı bu anlamlı günde mahzun bırakmayan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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