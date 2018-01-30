Cumhurbaşkanı Erdoğan: "PYD'ye parti diyenlerin, ÖSO'ya terör örgütü demesi bizi şaşırtmaz ama birilerinin kafasını karıştırabilir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Eğer Türkiye savunma sanayinde son 15 yılda yapmış olduğu atakları gerçekleşmemiş olsaydı bugün bırakın Zeytin Dalı harekatını, kendi sınırlarımız içerisindeki terörle mücadele operasyonlarını dahi yürütemez hale gelirdik"

"CHP'nin en önemli özelliği Gazi Mustafa Kemal istismarcılığıdır. Başka sermayeleri kalmadı"

"Siz önce terör örgütlerine verdiğiniz açık desteğin hesabını verin"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında konuştu.