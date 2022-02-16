Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Zelenski ile üçlü görüşme) Putin ile telefon diplomasisi yapmak suretiyle buna nasıl baktığını öğrenmek...
AA, Eda Özdener - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Zelenski ile üçlü görüşme) Putin ile telefon diplomasisi yapmak suretiyle buna nasıl baktığını öğrenmek isteyeceğim. Buna göre işi takip edeceğiz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin ve Zelenski ile üçlü görüşme) Putin ile telefon diplomasisi yapmak suretiyle buna nasıl baktığını öğrenmek isteyeceğim. Buna göre işi takip edeceğiz"
AA / Eda Özdener - Güncel