Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Putin, Merkel ve Macron) 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz"
Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Bergama ilçesinde kurulan platformdan vatandaşlara hitap
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması
İZMİR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Bergama ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
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Erdoğan: "(Putin, Merkel ve Macron'la telefon görüşmesi) Bundan sonraki süreçte 5 Mart'ta tekrar bir araya geleceğiz, tekrar bu konuları konuşacağız."
Erdoğan: "İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim"