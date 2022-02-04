Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin'le yapacağımız görüşmeden sonra arabulucu bir sıfat bize yüklenirse bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin'le yapacağımız görüşmeden sonra arabulucu bir sıfat bize yüklenirse bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize...

AA, Burcu Çalık Göçümlü - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin'le yapacağımız görüşmeden sonra arabulucu bir sıfat bize yüklenirse bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi yapmaya çalışırız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Putin'le yapacağımız görüşmeden sonra arabulucu bir sıfat bize yüklenirse bu işin içine girmeyi kabulleniriz ve üzerimize düşen görevi yapmaya çalışırız."

AA / Burcu Çalık Göçümlü - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Haber

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