Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde diyalog çağrısını yineleyerek diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu... - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde diyalog çağrısını yineleyerek diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu...

AA, Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde diyalog çağrısını yineleyerek diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde diyalog çağrısını yineleyerek diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüşmesinde diyalog çağrısını yineleyerek diplomasiyi öne çıkarmakta fayda olduğunu, NATO içinde de yapıcı tutumu sürdürdüklerini kaydetti.

AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Güncel, Haberler

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